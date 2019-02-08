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13:27, 8 февраля 2019 398
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 9 и 10 февраля

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 9 и 10 февраля

Количество и качество концертов, театральных постановок и культурных мероприятий в городе ничуть не снижается и не уменьшается: в эти выходные у рязанцев есть лишний шанс убедиться в этом. В Рязани заканчивается фестиваль «Зимние дни рязанского джаза». Одним из наиболее масштабных мероприятий в его рамках станет концерт, который пройдет в МКЦ — он носит название «День рождения рязанского джаза». Завершающим аккордом фестиваля станет концерт Константина Панкратова в «Фотодоме».

В клубе Svoboda состоится вечеринка от группы Jonh Lemon «Во все тяжкие». В концертном зале Рязанской филармонии выступит Любовь Успенская, а в Рязанском музыкальном театре пройдет концерт «Женская душа», который объединит рязанскую поэтессу Елену Кореневу, и московскую исполнительницу Екатерину Бродскую.

А в кафе-клубе «Старый парк» 10 февраля с сольным концертом выступит Ольга Арефьева и музыканты группы «Ковчег».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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