Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 9 и 10 февраля

Количество и качество концертов, театральных постановок и культурных мероприятий в городе ничуть не снижается и не уменьшается: в эти выходные у рязанцев есть лишний шанс убедиться в этом. В Рязани заканчивается фестиваль «Зимние дни рязанского джаза». Одним из наиболее масштабных мероприятий в его рамках станет концерт, который пройдет в МКЦ — он носит название «
В клубе Svoboda состоится вечеринка от группы
А в кафе-клубе «Старый парк» 10 февраля с сольным концертом выступит
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