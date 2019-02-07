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18:28, 7 февраля 2019 143
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В Ташкенте таксиста оштрафовали за выброшенную в окно шелуху от семечек

В Ташкенте таксиста оштрафовали за выброшенную в окно шелуху от семечек

В Ташкенте таксиста оштрафовали за выброшенную в окно шелуху от семечек, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД столицы Узбекистана.

Кроме того, в службе заказа такси агентству сообщили, что водитель больше у них не работает.

Полицейские провели проверку по факту опубликованного видео в соцсетях, которое вызвало резонанс.

В отношении водителя составили протокол по статье кодекса об административной ответственности «Выбрасывание мусора или иных предметов из вагонов поездов, автотранспортных средств и городского пассажирского транспорта».

По информации источника, санкция данной статьи предусматривает штраф около 25 долларов.


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