В Ташкенте таксиста оштрафовали за выброшенную в окно шелуху от семечек, пишет
Кроме того, в службе заказа такси агентству сообщили, что водитель больше у них не работает.
Полицейские провели проверку по факту опубликованного видео в соцсетях, которое вызвало резонанс.
В отношении водителя составили протокол по статье кодекса об административной ответственности «Выбрасывание мусора или иных предметов из вагонов поездов, автотранспортных средств и городского пассажирского транспорта».
По информации источника, санкция данной статьи предусматривает штраф около 25 долларов.