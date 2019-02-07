В Шиловском районе восстановили движение по ледовой переправе

В четверг, 7 февраля, в Шиловском районе у села Юшта восстановили движение по ледовой переправе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Напомним, ограничения
Фото рязанского минтранса
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В четверг, 7 февраля, в Шиловском районе у села Юшта восстановили движение по ледовой переправе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Напомним, ограничения
Фото рязанского минтранса
© RZN.info
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