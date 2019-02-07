В Рязанском районе отменили карантин по бешенству животных. Постановление опубликовали на сайте регионального правительства в четверг, 7 февраля.
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Фото: Pixabay.com
В Рязанском районе отменили карантин по бешенству животных. Постановление опубликовали на сайте регионального правительства в четверг, 7 февраля.
Угрожаемой зоной
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