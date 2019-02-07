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9:34, 7 февраля 2019 620
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В Рязанском районе отменили карантин по бешенству животных

В Рязанском районе отменили карантин по бешенству животных

Фото: Pixabay.com

В Рязанском районе отменили карантин по бешенству животных. Постановление опубликовали на сайте регионального правительства в четверг, 7 февраля.

Угрожаемой зоной объявляли село Мурмино. Бешенство обнаружили в личном подворье.


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