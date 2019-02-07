Полиция ищет очевидцев ДТП на Московском шоссе, в котором пострадали шесть человек

В Рязани ищут очевидцев аварии с шестью автомобилями. Об этом сообщила
ДТП
24-летний гражданин Беларуси на грузовом автомобиле Volvo с полуприцепом, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями: Kia Rio, Lada Priora, Audi А6, Ford Mondeo и Renault Logan.
В результате происшествия пострадали
Всех, кто располагает информацией, попросили обращаться по телефону: (4912)29-74-99, а также по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 3.