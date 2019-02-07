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18:01, 7 февраля 2019 397
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Следователи организовали проверку после падения сосульки на голову касимовцу

Следователи организовали проверку после падения сосульки на голову касимовцу

Рязанские следователи организовали проверку после падения сосульки на голову касимовцу. Об этом RZN.info сообщили в региональном СУ СКР.

Напомним, инцидент произошел утром в четверг, 7 февраля. 18-летний Данил Муратов получил сотрясение мозга из-за упавшей с крыши сосульки.


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