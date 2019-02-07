Рязанский минтранс опубликовал ролик об уборке снега на улицах города. Он появился в
На кадрах видно, как спецтехника очищает дороги и тротуары в Соколовке.
Также сообщается, что по контракту с улиц должны вывезти 16,5 тысяч кубометров снега.
«Городские службы делают все возможное, но количество осадков в этом году перевалило за все разумные пределы», — сказал директор рязанского ДРСУ филиала «Рязаньавтодор» Алексей Кондрауров.
Напомним, в четверг, 7 февраля, около десяти тысяч рязанцев
Кроме того, в региональном ГУ МЧС сообщили, что по состоянию на 15 часов из-за непогоды в пяти районах Рязанской области