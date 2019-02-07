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18:44, 7 февраля 2019 263
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Рязанский минтранс опубликовал ролик об уборке снега

Рязанский минтранс опубликовал ролик об уборке снега

Рязанский минтранс опубликовал ролик об уборке снега на улицах города. Он появился в группе «ВКонтакте».

На кадрах видно, как спецтехника очищает дороги и тротуары в Соколовке.

Также сообщается, что по контракту с улиц должны вывезти 16,5 тысяч кубометров снега.

«Городские службы делают все возможное, но количество осадков в этом году перевалило за все разумные пределы», — сказал директор рязанского ДРСУ филиала «Рязаньавтодор» Алексей Кондрауров.

Напомним, в четверг, 7 февраля, около десяти тысяч рязанцев остались без света из-за снегопада. Позже Любимов поручил оперативно вернуть электричество в дома рязанцев.

Кроме того, в региональном ГУ МЧС сообщили, что по состоянию на 15 часов из-за непогоды в пяти районах Рязанской области обесточенными остаются 94 населенных пункта.


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