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18:59, 7 февраля 2019 519
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Погибла врач российской сборной России по пулевой стрельбе

Погибла врач российской сборной России по пулевой стрельбе

Врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова трагически погибла 5 февраля, сообщил сайт Стрелкового союза России.

По данным источника, Ивановой было 35 лет. Подробности произошедшего не разглашаются.

Отмечается, что Евгения Иванова внесла бесценный вклад в успешное выступление российских спортсменов на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. За свой профессионализм ее включили в медицинскую комиссию международной федерации стрелкового спорта.

Коллектив скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Евгению", — говорится в сообщении.

Фото с сайта Стрелкового союза России


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