Погибла врач российской сборной России по пулевой стрельбе

Врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова трагически погибла 5 февраля, сообщил
По данным источника, Ивановой было 35 лет. Подробности произошедшего не разглашаются.
Отмечается, что Евгения Иванова внесла бесценный вклад в успешное выступление российских спортсменов на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. За свой профессионализм ее включили в медицинскую комиссию международной федерации стрелкового спорта.
Коллектив скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Евгению", — говорится в сообщении.
Фото с сайта Стрелкового союза России