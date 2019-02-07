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14:59, 7 февраля 2019 187
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Подозреваемого в поджогах машин в Рязани отправили в СИЗО

Подозреваемого в поджогах машин в Рязани отправили в СИЗО

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 7 февраля, Советский суд удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал Артура Братищева до 1 апреля. По версии следствия, мужчина причастен к четырем эпизодам преступлений по статье 167 УК («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Так, в сентября на 233 километре трассы М-5 под Рязанью сгорела Lada Granta, 20 декабря —автомобиль Lifan. 8 января 2019 года на улице Зафабричной в Рязани подожгли Nissan X-Trail, 31 января — дачу в Сысоеве.

Еще один фигурант уголовного дела Дмитрий Лукашкин находится под подпиской о невыезде. По его словам, все поджоги производили по указанию Братищева.

В суде Братищев рассказал, что Лукашкин оклеветал его, но причину подсудимый назвать не смог.

В ходе заседания следователь подчеркнул, что дело находится на начальном этапе и пока не все его участники установлены.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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