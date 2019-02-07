Подозреваемого в поджогах машин в Рязани отправили в СИЗО

В четверг, 7 февраля, Советский суд удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал Артура Братищева до 1 апреля. По версии следствия, мужчина причастен к четырем эпизодам преступлений по статье 167 УК («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).
Так, в сентября на 233 километре трассы М-5 под Рязанью сгорела Lada Granta, 20 декабря —автомобиль Lifan. 8 января 2019 года на улице Зафабричной в Рязани подожгли Nissan X-Trail, 31 января — дачу в Сысоеве.
Еще один фигурант уголовного дела Дмитрий Лукашкин находится под подпиской о невыезде. По его словам, все поджоги производили по указанию Братищева.
В суде Братищев рассказал, что Лукашкин оклеветал его, но причину подсудимый назвать не смог.
В ходе заседания следователь подчеркнул, что дело находится на начальном этапе и пока не все его участники установлены.