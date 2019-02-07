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14:36, 7 февраля 2019 147
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На улице Лагерной сгорел дом

На улице Лагерной сгорел дом

В четверг, 7 февраля, на улице Лагерной сгорел дом №9. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского ГУ МЧС.

Пожарных вызвал в 10:43. На место выезжали пять расчетов.

Никто не пострадал.

Видео Вячеслава Рязанцева


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На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

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