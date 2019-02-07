На храме Рождества Богородицы появился купол

На храме Рождества Богородицы, который находится в Дягилеве, появился купол. Об этом сообщила ГТРК «
Храм построили еще в 1907 году, после революции, в 30-х годах его закрыли. Однако уже в 90-х в нем вновь стали проходить службы.
«Теперь она будет у нас более благородная. И видна будет из далека. Потом колокола мы сюда повесим, будем звонить, чтобы люди радовались. Для нас это праздник», — прокомментировал телеканалу протоиерей Сергий Соколов, настоятель храма Рождества Богородицы.
Фото ГТРК «Ока»