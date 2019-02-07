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11:49, 7 февраля 2019 107
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Госдума приняла закон об охране объектов культурного наследия

Госдума приняла закон об охране объектов культурного наследия

Фото: Pixabay.com

Госдума приняла закон об охране объектов культурного наследия. Он уточняет порядок и особенности контроля музеев-заповедников, передает РИА Новости.

Согласно документу, охране подлежат ансамбли или достопримечательности, расположенные в границах историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов.

Теперь деятельность на территории музеев-заповедников будет теперь осуществляться на основе закона «О Музейном фонде РФ и музеях».

Ранее возникали вопросы из-за статуса музеев-заповедников: они были одновременно и объектами культурного наследия, и музеями.


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