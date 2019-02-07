Госдума приняла закон об охране объектов культурного наследия. Он уточняет порядок и особенности контроля музеев-заповедников, передает
Согласно документу, охране подлежат ансамбли или достопримечательности, расположенные в границах историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов.
Теперь деятельность на территории музеев-заповедников будет теперь осуществляться на основе закона «О Музейном фонде РФ и музеях».
Ранее возникали вопросы из-за статуса музеев-заповедников: они были одновременно и объектами культурного наследия, и музеями.