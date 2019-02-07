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12:33, 7 февраля 2019 992

Долгов меньше, качества больше. Как РМПТС греет рязанцев

Долгов меньше, качества больше. Как РМПТС греет рязанцев

Сотрудники МУП «РМПТС» регулярно проводят комиссионные обследования, чтобы выявить нарушения в работе системы отопления в домах рязанцев.

В январе 2019 года компания получила 56 жалоб от граждан на некачественное теплоснабжение. Специалисты провели обследования и установили, что в 96% случаев температура воздуха внутри помещений соответствовала требованиям санитарных норм.

Сейчас в городе проводят актуализацию схемы теплоснабжения, предложение РМПТС по распределению зон обслуживания отправили на рассмотрение комиссии.

При этом задолженность компании перед поставщиками энергоресурсов уменьшаются. В планах предприятия на ближайший год — погашение просроченных кредитов.

Подробнее о работе МУП «РМПТС» читайте в нашем разделе «Публикации».


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1 час назад
Долгов меньше, качества больше. Как РМПТС греет рязанцев

Долгов меньше, качества больше. Как РМПТС греет рязанцев

За январь в РМПТС зафиксировали 56 обращений от граждан по поводу нарушения качества теплоснабжения.

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