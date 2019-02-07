Долгов меньше, качества больше. Как РМПТС греет рязанцев

Сотрудники МУП «РМПТС» регулярно проводят комиссионные обследования, чтобы выявить нарушения в работе системы отопления в домах рязанцев.
В январе 2019 года компания получила 56 жалоб от граждан на некачественное теплоснабжение. Специалисты провели обследования и установили, что в 96% случаев температура воздуха внутри помещений соответствовала требованиям санитарных норм.
Сейчас в городе проводят актуализацию схемы теплоснабжения, предложение РМПТС по распределению зон обслуживания отправили на рассмотрение комиссии.
При этом задолженность компании перед поставщиками энергоресурсов уменьшаются. В планах предприятия на ближайший год — погашение просроченных кредитов.
Подробнее о работе МУП «РМПТС» читайте в нашем разделе «