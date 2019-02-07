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14:30, 7 февраля 2019 154
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Деньги и ювелирные украшения. Рязанского вора-рецидивиста задержали за серию краж

Деньги и ювелирные украшения. Рязанского вора-рецидивиста задержали за серию краж

В Рязани задержали вора-рецидивиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию в январе и феврале обратились несколько рязанцев, которые заметили следы взлома на окнах своих квартир, расположенных на первых этажах.

Установлено, что в каждом случае злоумышленник влезал через взломанное окно в квартиру и похищал ювелирные изделия и деньги.

33-летнего похитителя разыскали и задержали.

Оперативники выяснили, что мужчина ранее был судим за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

«Около двух лет назад он освободился из мест лишения свободы, устроился на работу и обзавелся семьей. Однако недавно начал вновь употреблять наркотики, а средства на них добывал в чужих квартирах», — рассказали стражи порядка.

По предварительной информации, задержанный причастен к десяти кражам из квартир, расположенных во всех районах. Похищенное он продавал случайным знакомым.

В отношении него возбудили уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ, рязанцу грозит до шести лет лишения свободы.


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