Деньги и ювелирные украшения. Рязанского вора-рецидивиста задержали за серию краж

В Рязани задержали вора-рецидивиста. Об этом сообщила
В полицию в январе и феврале обратились несколько рязанцев, которые заметили следы взлома на окнах своих квартир, расположенных на первых этажах.
Установлено, что в каждом случае злоумышленник влезал через взломанное окно в квартиру и похищал ювелирные изделия и деньги.
33-летнего похитителя разыскали и задержали.
Оперативники выяснили, что мужчина ранее был судим за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
«Около двух лет назад он освободился из мест лишения свободы, устроился на работу и обзавелся семьей. Однако недавно начал вновь употреблять наркотики, а средства на них добывал в чужих квартирах», — рассказали стражи порядка.
По предварительной информации, задержанный причастен к десяти кражам из квартир, расположенных во всех районах. Похищенное он продавал случайным знакомым.
В отношении него возбудили уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ, рязанцу грозит до шести лет лишения свободы.