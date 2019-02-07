А что в кино? «Завод» Юрия Быкова и «Ван Гог. На пороге вечности»

Настало время рассказать о свежих новинках кино, которые можно увидеть в кинотеатрах, начиная с сегодняшнего дня.
На этой неделе на экраны выходит новый фильм Юрия Быкова «Завод». Картина снималась в Новомичуринске Рязанской области, откуда сам режиссер родом.
Еще одна российская новинка — комедия «Как я стал русским», снятая на основе одноименного телесериала.
Среди прочих фильмов стоит отметить экранизацию знаменитой повести «Тим Талер или Проданный смех», биографическую драму «Ван Гог. На пороге вечности», отмеченную наградами на Венецианском кинофестивале, а также мультфильм «Лего Фильм-2», продолжающую историю Вселенной LEGO.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «