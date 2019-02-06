За год почти 750 рязанцев бросили курить после посещения кабинетов медпомощи

747 рязанцев бросили курить после посещения кабинетов медпомощи. Об этом сообщил
Всего кабинеты помощи при отказе от табакокурения в 2018 году посетили более 9,5 тысяч человек, из них с целью отказа от курения — 3,2 тысячи человек.
На территории области специалисты службы медицинской профилактики провели 580 массовых мероприятий с охватом 120 тысяч человек. Центры здоровья посетили 62,6 тысячи человек: всем пациентам назначили индивидуальные планы по здоровому образу жизни.
413,9 тысяч человек прошли диспансеризацию и периодические профилактические медицинские осмотры.
«В 2018 году формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя являлось приоритетным направлением работы службы медицинской профилактики», — отметил замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.