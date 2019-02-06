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13:37, 6 февраля 2019 182
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Вышел тизер фильма «Сторож», снятого в Рязанской области

Вышел тизер фильма «Сторож», снятого в Рязанской области

Вышел тизер фильма «Сторож», снятого в Рязанской области. Видео опубликовали в группе режиссера Юрия Быкова в соцсети «ВКонтакте».

Съемки новой картины завершились в январе. Некоторые эпизоды фильма снимались в Солотче, в «Сосновом бору».

Напомним, главную роль в фильме сыграл сам Юрий Быков.


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