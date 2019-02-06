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14:36, 6 февраля 2019 384
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Во всех российских ресторанах «Макдональдс» начнут обслуживать столики

Во всех российских ресторанах «Макдональдс» начнут обслуживать столики

Во всех российских ресторанах «Макдональдс» начнут обслуживать столики. Возможность получить заказ за столиком появится до конца 2019 года, передает РБК со ссылкой на гендиректора «Макдональдса» в России Марка Карена.

Новую концепцию компания начала внедрять еще в 2018 году: клиент делает заказ на цифровом меню и в конце может выбрать услугу «получить заказ за столик». Для этого нужно взять табличку с номером, которая висит рядом с меню, и ввести номер на экран.

В конце 2018 года такая услуга была доступна в 209 ресторанах России.

Кроме того, в 2019 году компания планирует открыть 60 новых ресторанов в стране.


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