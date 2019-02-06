Во всех российских ресторанах «Макдональдс» начнут обслуживать столики. Возможность получить заказ за столиком появится до конца 2019 года, передает
Новую концепцию компания начала внедрять еще в 2018 году: клиент делает заказ на цифровом меню и в конце может выбрать услугу «получить заказ за столик». Для этого нужно взять табличку с номером, которая висит рядом с меню, и ввести номер на экран.
В конце 2018 года такая услуга была доступна в 209 ресторанах России.
Кроме того, в 2019 году компания планирует открыть 60 новых ресторанов в стране.