В Рязанской области подешевели яйца и курица. Мониторинг цен

За неделю, с 29 января по 4 февраля, в Рязанской области на 1,9% подешевели куриные яйца. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также снизились на:
- мясо кур — на 1,6%;
- свинину — на 0,8%;
- сахар-песок — на 0,7%;
- крупу гречневую-ядрицу — на 0,3%;
- соль — на 0,2%;
- репчатый лук — на 0,1%.
Подорожали белокочанная капуста и морковь.
Цена осталась прежней или незначительно увеличилась на следующие продукты:
- мороженая рыба;
- ржаной и ржано-пшеничный хлеб;
- рис;
- картофель;
- яблоки;
- подсолнечное и сливочное масло;
- чай;
- пшеничная мука;
- говядина;
- баранина;
- молоко.