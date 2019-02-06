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11:38, 6 февраля 2019 299
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В Рязанской области подешевели яйца и курица. Мониторинг цен

В Рязанской области подешевели яйца и курица. Мониторинг цен

За неделю, с 29 января по 4 февраля, в Рязанской области на 1,9% подешевели куриные яйца. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также снизились на:

  • мясо кур — на 1,6%;
  • свинину — на 0,8%;
  • сахар-песок — на 0,7%;
  • крупу гречневую-ядрицу — на 0,3%;
  • соль — на 0,2%;
  • репчатый лук — на 0,1%.

Подорожали белокочанная капуста и морковь.

Цена осталась прежней или незначительно увеличилась на следующие продукты:

  • мороженая рыба;
  • ржаной и ржано-пшеничный хлеб;
  • рис;
  • картофель;
  • яблоки;
  • подсолнечное и сливочное масло;
  • чай;
  • пшеничная мука;
  • говядина;
  • баранина;
  • молоко.

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