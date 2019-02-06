В Рязанской области отпразднуют День народных промыслов и ремесел. Об этом сообщил
Мероприятия, посвященные единому Дню народных промыслов и ремесел, одновременно пройдут в 29 муниципальных образованиях области на базе домов культуры, клубов, студий, музеев, библиотек, центров развития творчества, народной культуры, а также образовательных учреждений в субботу, 9 февраля.
Жителей региона ждут выставки, ярмарки, конкурсы, мастер-классы, выступления краеведов, дефиле, тематические концерты и театрализованные программы, документальные и художественные кинопоказы об истории и деятельности рязанских народных художественных промыслов и ремесел.
В Рязани площадками проведения праздника станут областной научно-методический центр народного творчества, концертно-выставочный зал на Грибоедова, Рязанский художественный музей, областная детская библиотека, Государственный музей-заповедник имени Есенина.