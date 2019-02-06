В Россию из Монголии ввезли зараженную АЧС колбасу

В Бурятии обнаружили зараженную геном африканской чумы свиней (АЧС) колбасу. Ее ввезли из Монголии, передает
Колбасу продавали с 1 по 5 февраля в магазинах Улан-Удэ, а также Джидинском, Кабанском, Заиграевском, Селенгинском, Кяхтинском, Курумканском, Закаменском, Баргузинском районах. В мэрии Улан-Удэ пояснили, что всю партию сняли с продажи, а магазины возвращают покупателям двойную стоимость продукции.
Замглавы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Василий Гармаев уточнил, что АЧС не представляет опасности для людей, но есть угроза заражения свиней и кабанов. Он также отметил, что с 31 января Россельхознадзор запретил ввозить из Монголии животноводческую продукцию и корма.