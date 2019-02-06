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9:01, 6 февраля 2019 733
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В Россию из Монголии ввезли зараженную АЧС колбасу 1

В Россию из Монголии ввезли зараженную АЧС колбасу

Фото: Pixabay.com

В Бурятии обнаружили зараженную геном африканской чумы свиней (АЧС) колбасу. Ее ввезли из Монголии, передает РИА Новости.

Колбасу продавали с 1 по 5 февраля в магазинах Улан-Удэ, а также Джидинском, Кабанском, Заиграевском, Селенгинском, Кяхтинском, Курумканском, Закаменском, Баргузинском районах. В мэрии Улан-Удэ пояснили, что всю партию сняли с продажи, а магазины возвращают покупателям двойную стоимость продукции.

Замглавы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Василий Гармаев уточнил, что АЧС не представляет опасности для людей, но есть угроза заражения свиней и кабанов. Он также отметил, что с 31 января Россельхознадзор запретил ввозить из Монголии животноводческую продукцию и корма.


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