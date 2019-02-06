Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:45, 6 февраля 2019 140
 0    0

В Михайлове пенсионерка украла кошелек у другой пенсионерки

В Михайлове пенсионерка украла кошелек у другой пенсионерки

В Михайлове пенсионерка украла кошелек у другой пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 80-летняя женщина. Он сообщила, что из ее сумки пропал кошелек со сбережениями.

Пенсионерка была в банке, где сняла со счета 22 тысячи рублей. Она убрала деньги в кошелек и отправилась домой. Там она обнаружила, что кошелька нет.

По записи с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что пенсионерка, убрав деньги в кошелек, отвлеклась и забыла кошелек у окошка оператора банка. Другая посетительница банка увидела это, забрала оставленный кошелек и вышла на улицу.

«Женщина не предприняла мер по возвращению кошелька, не известила о досадной оплошности пенсионерки сотрудников банка, а забрала находку себе, поэтому данная ситуация юридически квалифицируется, как кража», — говорится в сообщении.

К хищению оказалась причастна 67-летняя местная жительница. Полицейские быстро ее разыскали. Злоумышленница обязалась вернуть похищенное пожилой женщине.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ей грозит до пяти лет колонии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:45, 6 февраля 2019
В Михайлове пенсионерка украла кошелек у другой пенсионерки
11:33, 6 февраля 2019
В Спасске осудили двух мужчин, изнасиловавших женщину на спор
11:20, 6 февраля 2019
Житель Ухолова угрожал зарубить прохожего топором
10:39, 6 февраля 2019
Путин подарил щенка девочке-аутистке
9:52, 6 февраля 2019
В Рязанской области зафиксировали случаи гонконгского и свиного гриппа
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

Российское налоговое законодательство, в том числе касающееся имущества физических лиц, активно совершенствуется.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 452
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 922
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 156
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 873
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 763
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум