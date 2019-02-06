В Михайлове пенсионерка украла кошелек у другой пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 80-летняя женщина. Он сообщила, что из ее сумки пропал кошелек со сбережениями.
Пенсионерка была в банке, где сняла со счета 22 тысячи рублей. Она убрала деньги в кошелек и отправилась домой. Там она обнаружила, что кошелька нет.
По записи с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что пенсионерка, убрав деньги в кошелек, отвлеклась и забыла кошелек у окошка оператора банка. Другая посетительница банка увидела это, забрала оставленный кошелек и вышла на улицу.
«Женщина не предприняла мер по возвращению кошелька, не известила о досадной оплошности пенсионерки сотрудников банка, а забрала находку себе, поэтому данная ситуация юридически квалифицируется, как кража», — говорится в сообщении.
К хищению оказалась причастна 67-летняя местная жительница. Полицейские быстро ее разыскали. Злоумышленница обязалась вернуть похищенное пожилой женщине.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ей грозит до пяти лет колонии.