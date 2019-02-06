В Госдуме предложили строить дороги из мусора. Идею использовать переработанный пластик высказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, сообщает Агентство городских новостей «
Депутат привел в пример пилотный проект голландских разработчиков, которые делают участок трассы из пластиковых отходов.
«Это пластик с усиливающими компонентами, в который сразу встраивается коммуникация», — уточнил он.
Старовойтов отметил, что дороги из мусора можно будет заменять участками, без ямочного ремонта.