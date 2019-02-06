Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:41, 6 февраля 2019 304
 0    0

В Госдуме предложили строить дороги из мусора

В Госдуме предложили строить дороги из мусора

Фото: Pixabay.com

В Госдуме предложили строить дороги из мусора. Идею использовать переработанный пластик высказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Депутат привел в пример пилотный проект голландских разработчиков, которые делают участок трассы из пластиковых отходов.

«Это пластик с усиливающими компонентами, в который сразу встраивается коммуникация», — уточнил он.

Старовойтов отметил, что дороги из мусора можно будет заменять участками, без ямочного ремонта.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:41, 6 февраля 2019
В Госдуме предложили строить дороги из мусора
8:36, 6 февраля 2019
Гордума пригласила мэрию обсудить уборку снега в Рязани 5
21:29, 5 февраля 2019
В центре Рязани упавшая с крыши глыба льда разбила «Приору». Видео
19:49, 5 февраля 2019
В среду еще на двух рязанских улицах отключат воду
18:25, 5 февраля 2019
В среду жители Михайловского шоссе снова останутся без света
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Теплый прием у «Доброго Доктора»

Теплый прием у «Доброго Доктора»

К услугам пациентов удобный график работы в будние дни и выходные.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 452
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 922
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 156
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 873
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 763
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум