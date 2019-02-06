Трое маленьких детей сгорели на пожаре в Хабаровском крае

В ночь на среду, 6 февраля, в селе Бриакан Хабаровского края произошел пожар. Горел деревянный дом барачного типа, сообщил
Известно, что поздно вечером женщина уложила спать детей двух, трех и шести лет, а сама вышла в магазин. Когда она вернулась, дом уже горел.
Женщина успела вынести из огня двоих детей, но спасти их не удалось. Тело третьего ребенка обнаружили пожарные.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.
Фото с сайта СУ СКР по Хабаровскому краю