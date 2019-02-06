Сотрудник рязанской колонии пытался пронести наркотики на работу

Сотрудник рязанской колонии пытался пронести на территорию исправительного учреждения наркотики. Об этом сообщил
Возле КПП колонии №3 у младшего инспектора изъяли сверток с расфасованными прессованными веществами.
Экспертиза показала, что сотрудник хотел пронести на территорию 29,1 граммов гашиша и 0,4 грамма метадона.
Задержанный в письменном объяснении указал, что наркотики принадлежат ему и «предназначались для личного потребления». Однако, согласно оперативной информации, изъятое предназначалось для одного из осужденных колонии.