Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:21, 6 февраля 2019 210
 0    0

Сотрудник рязанской колонии пытался пронести наркотики на работу

Сотрудник рязанской колонии пытался пронести наркотики на работу

Сотрудник рязанской колонии пытался пронести на территорию исправительного учреждения наркотики. Об этом сообщил сайт УФСИН по Рязанской области.

Возле КПП колонии №3 у младшего инспектора изъяли сверток с расфасованными прессованными веществами.

Экспертиза показала, что сотрудник хотел пронести на территорию 29,1 граммов гашиша и 0,4 грамма метадона.

Задержанный в письменном объяснении указал, что наркотики принадлежат ему и «предназначались для личного потребления». Однако, согласно оперативной информации, изъятое предназначалось для одного из осужденных колонии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:29, 6 февраля 2019
Дом, где разбиваются… В рязанском общежитии с обвалившимся потолком рухнул балкон
13:21, 6 февраля 2019
Сотрудник рязанской колонии пытался пронести наркотики на работу
12:51, 6 февраля 2019
Рязанцы получат от «НеоТакси» десять процентов кэшбэка от каждой поездки
12:14, 6 февраля 2019
В Рязанской области осудили девушку, опубликовавшую в сети интимные фото знакомой
12:12, 6 февраля 2019
Рязанцев предупредили о мошенничестве при использовании мобильных банков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

Российское налоговое законодательство, в том числе касающееся имущества физических лиц, активно совершенствуется.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 465
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 927
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 161
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 879
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 770
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум