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14:00, 6 февраля 2019 190
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Рязанка села за руль в состоянии наркотического опьянения

Рязанка села за руль в состоянии наркотического опьянения

Рязанка села за руль в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В 2018 году женщину уже дважды судили за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Суд назначал ей испытательный срок, но она продолжила употреблять наркотики.

Так, в сентябре 2018 года, под воздействием наркотических веществ она села за руль машины и проехала по улице Тимуровцев. Ее остановили автоинспекторы, которые предложили ей пройти медицинское освидетельствование и отстранили от управления автомобилем.

Октябрьский райсуд приговорил ее по статье 264.1 УК РФ к 120 часам обязательных работ и лишению «прав» на два года. Кроме того, она должна пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.

Приговор не вступил в законную силу.


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