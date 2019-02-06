Рязанка села за руль в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил
В 2018 году женщину уже дважды судили за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Суд назначал ей испытательный срок, но она продолжила употреблять наркотики.
Так, в сентябре 2018 года, под воздействием наркотических веществ она села за руль машины и проехала по улице Тимуровцев. Ее остановили автоинспекторы, которые предложили ей пройти медицинское освидетельствование и отстранили от управления автомобилем.
Октябрьский райсуд приговорил ее по статье 264.1 УК РФ к 120 часам обязательных работ и лишению «прав» на два года. Кроме того, она должна пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.
Приговор не вступил в законную силу.