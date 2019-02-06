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21:53, 6 февраля 2019 177
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Рязань намерена подписать более 20 соглашений на сочинском инвестиционном форуме

Рязань намерена подписать более 20 соглашений на сочинском инвестиционном форуме

Рязань намерена подписать более 20 соглашений на сочинском инвестиционном форуме, который состоится на следующей неделе. Об этом губернатор Николай Любимов написал на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, половина этих соглашений — инвестпроекты.

«А пока продолжаем работу по уже заключенным договоренностям — в прошлом году инвестиции составили 46 млрд рублей», — отметил глава региона.

Любимов напомнил, что за три года в области должны построить заводы по производству металлоконструкций, модифицированного крахмала, мельничный, тепличный и животноводческий комплексы, транспортно-логистический комплекс «Сухой порт».


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