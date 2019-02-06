От Москвы до Владивостока. По России провезут «Джихад-мобиль» и другие военные трофеи из Сирии

По России провезут «Джихад-мобиль» и другие инженерные трофеи из Сирии. Более 40 обезвреженных экспонатов — различных самодельных взрывных устройств, гранат, мин, фугасов, изощренных средств замыкания, радиолиний и других предметов, с которыми столкнулись при выполнении задач российские саперы в Арабской Республике, — разместят в одном из вагонов специального поезда. Об этом сообщили на сайте Минобороны.
Поезд отправится по стране в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом» и посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и обратно, всего 61 населенный пункт. В каждом поезд остановится на несколько часов, чтобы желающие осмотрели экспозицию. К особо ценным трофеям отнесли «Джихад-мобиль», разминированный самоходный бойковый минный трал Aardvark JSFU и тоннельную машину XCMG.
Акция стартует 23 февраля. Планируется, что поезд преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву ко Дню Победы.