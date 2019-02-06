Любимов оценил ход строительства распределительного центра в Рыбновском районе

В среду, 6 февраля, губернатор Николай Любимов посетил Рыбновский район, где строят крупный распределительный центр «X5 Retail group».
Площадь центра составит 28 726 кв м, объем инвестиций — 1,1 млрд рублей. Комплекс позволит создать порядка 800 рабочих мест и будет обеспечивать магазины торговой сети Московской, Тульской, Владимирской областей.
Сдать объект планируют в июне-июле 2019 года.
Любимов признался, что остался доволен ходом работ. «Впечатления хорошие оставил объект, потому что я вижу, что стройка идет быстрыми темпами», — сказал он.