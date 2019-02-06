Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:22, 6 февраля 2019 178
 0    0

Любимов оценил ход строительства распределительного центра в Рыбновском районе

Любимов оценил ход строительства распределительного центра в Рыбновском районе

В среду, 6 февраля, губернатор Николай Любимов посетил Рыбновский район, где строят крупный распределительный центр «X5 Retail group».

Площадь центра составит 28 726 кв м, объем инвестиций — 1,1 млрд рублей. Комплекс позволит создать порядка 800 рабочих мест и будет обеспечивать магазины торговой сети Московской, Тульской, Владимирской областей.

Сдать объект планируют в июне-июле 2019 года.

Любимов признался, что остался доволен ходом работ. «Впечатления хорошие оставил объект, потому что я вижу, что стройка идет быстрыми темпами», — сказал он.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
22:22, 6 февраля 2019
Любимов оценил ход строительства распределительного центра в Рыбновском районе
19:31, 6 февраля 2019
Глава Рязани открыла выставку, посвященную 30-летию вывода советских войск из Афганистана
18:48, 6 февраля 2019
За год почти 750 рязанцев бросили курить после посещения кабинетов медпомощи
18:27, 6 февраля 2019
Децла похоронили на Пятницком кладбище в Москве
18:09, 6 февраля 2019
В Рязанской области отпразднуют День народных промыслов и ремесел
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

Российское налоговое законодательство, в том числе касающееся имущества физических лиц, активно совершенствуется.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 538
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 996
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 206
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 916
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 834
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум