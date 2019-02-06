Глава Рязани открыла выставку, посвященную 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Глава Рязани Юлия Рокотянская поучаствовала в открытии выставки «Время выбрало нас», посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
На экспозиции в Доме общественных организаций представлены уникальные материалы и фотографии, среди которых — снимки депутата гордумы Сергея Караева, ветерана боевых действий в Афганистане.
«Выставка посвящена тем, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг. Она рассказывает о конкретных людях, которые учились в рязанских школах, работают в рязанских организациях. Наши дети, а затем и внуки должны знать героев Афганистана. Очень важно сохранить память поколений, чтобы воспитать у детей чувство патриотизма, — отметила Рокотянская, открывая выставку.
От всего депутатского корпуса она поблагодарила воинов-афганцев, которые на протяжении многих лет активно участвуют в общественной жизни города, проводят уроки мужества в школах, организуют спортивные турниры, оказывают помощь семьям погибших.
После этого глава Рязани пообщалась с ветеранами в неформальной обстановке. На встрече они обсудили перспективы развития платного парковочного пространства, состояние муниципальных предприятий транспорта, формирование комфортной городской среды, вопрос организации парковки для инвалидов возле госпиталя ветеранов на улице Семашко.