ДТП на Касимовском шоссе попало на камеру

ДТП на Касимовском шоссе, которое произошло вечером 5 февраля, попало на камеру. Видео опубликовали в группе «
На кадрах видно, что Ford начал поворот, после этого в него врезался ВАЗ-2115.
Напомним,
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ДТП на Касимовском шоссе, которое произошло вечером 5 февраля, попало на камеру. Видео опубликовали в группе «
На кадрах видно, что Ford начал поворот, после этого в него врезался ВАЗ-2115.
Напомним,
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