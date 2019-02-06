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11:57, 6 февраля 2019 85
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ДТП на Касимовском шоссе попало на камеру

ДТП на Касимовском шоссе попало на камеру

ДТП на Касимовском шоссе, которое произошло вечером 5 февраля, попало на камеру. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что Ford начал поворот, после этого в него врезался ВАЗ-2115.

Напомним, травмы получили водитель и пассажирка «пятнадцатой».


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