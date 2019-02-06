Арест Кокорина и Мамаева продлили на два месяца

Суд продлили арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца. Решение вынесли в среду, 6 февраля, передает
Под стражей подозреваемые пробудут до 8 апреля.
Около здания суда активисты устроили пикет с плакатами в поддержку нападающего «Зенита». В зале присутствовали его родители и жена, а также адвокат и подруга жены Мамаева.
Напомним, полиция возбудила уголовное дело в отношении футболистов по статье части 2 статьи 213 УК РФ. Спортсменов подозревают в
Изначально их
Фото «Mash»