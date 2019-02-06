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16:38, 6 февраля 2019 515
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Арест Кокорина и Мамаева продлили на два месяца

Арест Кокорина и Мамаева продлили на два месяца

Суд продлили арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца. Решение вынесли в среду, 6 февраля, передает РИА Новости.

Под стражей подозреваемые пробудут до 8 апреля.

Около здания суда активисты устроили пикет с плакатами в поддержку нападающего «Зенита». В зале присутствовали его родители и жена, а также адвокат и подруга жены Мамаева.

Напомним, полиция возбудила уголовное дело в отношении футболистов по статье части 2 статьи 213 УК РФ. Спортсменов подозревают в избиении чиновников в столичном кафе и водителя телеведущей Первого канала.

Изначально их арестовали на два месяца. После этого статью обвинения поменяли на более тяжкую.

Фото «Mash»


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