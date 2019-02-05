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9:41, 5 февраля 2019 217
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Жительница Тюмени отсудила у коммунальщиков почти 300 тысяч за лед во дворе

Жительница Тюмени отсудила у коммунальщиков почти 300 тысяч за лед во дворе

В Тюмени местная жительница отсудила у ТСЖ более 270 тысяч рублей возмещения морального и материального вреда, сообщает Рамблер.

В начале декабря 2017 года женщина выходил из подъезда дома, поскользнулась и упала, получив перелом левого плеча. Из-за травмы она попала в больницу и на несколько месяцев потеряла трудоспособность.

В суд пострадавшая предоставила экспертное заключение, согласно которому ее травмированная рука стала функционировать менее чем на треть от нормы, и потребовала компенсировать ей затраты на лечение.

Прокуратура квалифицировала перелом плеча как тяжкий вред здоровью. Суд обязал выплатить компенсацию женщине.


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