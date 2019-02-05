Жительница Тюмени отсудила у коммунальщиков почти 300 тысяч за лед во дворе

В Тюмени местная жительница отсудила у ТСЖ более 270 тысяч рублей возмещения морального и материального вреда, сообщает
В начале декабря 2017 года женщина выходил из подъезда дома, поскользнулась и упала, получив перелом левого плеча. Из-за травмы она попала в больницу и на несколько месяцев потеряла трудоспособность.
В суд пострадавшая предоставила экспертное заключение, согласно которому ее травмированная рука стала функционировать менее чем на треть от нормы, и потребовала компенсировать ей затраты на лечение.
Прокуратура квалифицировала перелом плеча как тяжкий вред здоровью. Суд обязал выплатить компенсацию женщине.