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18:25, 5 февраля 2019 130
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В среду жители Михайловского шоссе снова останутся без света

В среду жители Михайловского шоссе снова останутся без света

В среду, 6 февраля, жители Михайловского шоссе снова останутся без света. Об этом сообщил сайт мэрии.

Ремонт на трансформаторной подстанции запланировали с 10:00 до 18:00. В это время электричества не будет в домах №№ 238-266.


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