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8:20, 5 февраля 2019 149
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В Санкт-Петербурге главу района уволили за некачественную уборку улиц

В Санкт-Петербурге главу района уволили за некачественную уборку улиц

Фото: Pixabay.com

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должности главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова за некачественную уборку улиц и неудовлетворительное благоустройство территории, передает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что глава региона лично убедился в справедливости многочисленных жалоб петербуржцев на плохую уборку улиц и особенно тротуаров, подходов к предприятиям торговли, а также на очереди в травмпунктах.

Главой администрации Фрунзенского района назначиди Константина Серова, который ранее занимал пост вице-губернатора.


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