В Санкт-Петербурге главу района уволили за некачественную уборку улиц

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должности главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова за некачественную уборку улиц и неудовлетворительное благоустройство территории, передает
Отмечается, что глава региона лично убедился в справедливости многочисленных жалоб петербуржцев на плохую уборку улиц и особенно тротуаров, подходов к предприятиям торговли, а также на очереди в травмпунктах.
Главой администрации Фрунзенского района назначиди Константина Серова, который ранее занимал пост вице-губернатора.