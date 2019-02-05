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17:25, 5 февраля 2019 142
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Рязанские врачи помогли женщине, которая стала терять зрение после операции

Рязанские врачи помогли женщине, которая стала терять зрение после операции

В больнице имени Семашко помогли женщине, которая стала терять зрение после операции в другом регионе. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Пациентке диагностировали гнойное воспаление глаза. Ей провели провели операцию с использованием современных технологий.

«Была выполнена микроинвазивная витрэктомия, когда воспаленное и измененное стекловидное тело удаляется без наложения швов при помощи современного оборудования», — говорится в сообщении.

После восстановления зрения женщину выписали в удовлетворительном состоянии.


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