В Московской области упавшая с крыши глыба льда убила женщину

Во вторник, 5 февраля, в городе Рошаль Московской области с крыши двухэтажного дома упала глыба льда. Она попала в голову женщине, проходившей мимо, сообщил
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Следователи организовали проверку, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«К ответственности будут привлечены лица, не предпринявшие своевременных мер, чье бездействие в последствие повлекло смерть женщины», — говорится в сообщении.
Напомним, на платной стоянке в центре Рязани также произошел инцидент с глыбой льда. Упав с крыши, она