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16:35, 5 февраля 2019 475
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В Московской области упавшая с крыши глыба льда убила женщину

В Московской области упавшая с крыши глыба льда убила женщину

Во вторник, 5 февраля, в городе Рошаль Московской области с крыши двухэтажного дома упала глыба льда. Она попала в голову женщине, проходившей мимо, сообщил сайт местного СУ СКР.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Следователи организовали проверку, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«К ответственности будут привлечены лица, не предпринявшие своевременных мер, чье бездействие в последствие повлекло смерть женщины», — говорится в сообщении.

Напомним, на платной стоянке в центре Рязани также произошел инцидент с глыбой льда. Упав с крыши, она разбила лобовое стекло припаркованной машины.


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