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12:49, 5 февраля 2019 371
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В московском метро введут оплату проезда по зонам

В московском метро введут оплату проезда по зонам

Фото: Pixabay.com

В московском метро введут оплату проезда по зонам. Метрополитен заказал разработку новой системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, куда едет пассажир, передает РБК.

Контракт на сумму 670 миллионов рублей в декабре выиграла компания «Программный продукт». Срок исполнения составил 910 календарных дней с момента заключения контракта.

Собеседник издания отметил, что новая система рассчитана на использование на разных видах общественного транспорта, включая наземный.

Систему планируют ввести в 2020 году.


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