В московском метро введут оплату проезда по зонам. Метрополитен заказал разработку новой системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, куда едет пассажир, передает
Контракт на сумму 670 миллионов рублей в декабре выиграла компания «Программный продукт». Срок исполнения составил 910 календарных дней с момента заключения контракта.
Собеседник издания отметил, что новая система рассчитана на использование на разных видах общественного транспорта, включая наземный.
Систему планируют ввести в 2020 году.