Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:46, 5 февраля 2019 278
 0    0

В Кемеровской области закрыли детский сад из-за обнаружения радиоактивного газа

В Кемеровской области закрыли детский сад из-за обнаружения радиоактивного газа

В Кемеровской области закрыли детский сад из-за обнаружения радиоактивного газа. Об этом сообщил портал «VSE42».

Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение уровня радона в медицинском кабинете, спальнях средней и первой младшей групп одного их частных дошкольных учреждений города Белова.

«Загазованность помещений создавала непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения», — говорится в сообщении.

Судебные приставы опечатали помещения и приостановили работу детского сада на 11 суток.

Фото «VSE42»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:47, 5 февраля 2019
В Москве неизвестные сообщили о минировании 16 зданий
11:46, 5 февраля 2019
В Кемеровской области закрыли детский сад из-за обнаружения радиоактивного газа
9:59, 5 февраля 2019
На Московском шоссе маршрутка сбила пешехода
9:58, 5 февраля 2019
В горящем доме в Борках погиб 51-летний мужчина
9:36, 5 февраля 2019
На пожаре в Касимовском районе погиб мужчина
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
20 часов назад
На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

Российское налоговое законодательство, в том числе касающееся имущества физических лиц, активно совершенствуется.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 289
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 787
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 081
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 801
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 649
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 2
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум