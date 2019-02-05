В Кемеровской области закрыли детский сад из-за обнаружения радиоактивного газа. Об этом сообщил портал «
Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение уровня радона в медицинском кабинете, спальнях средней и первой младшей групп одного их частных дошкольных учреждений города Белова.
«Загазованность помещений создавала непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения», — говорится в сообщении.
Судебные приставы опечатали помещения и приостановили работу детского сада на 11 суток.
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