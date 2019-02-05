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13:24, 5 февраля 2019 298
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Рязанские подростки стали чаще совершать преступления — прокуратура

Рязанские подростки стали чаще совершать преступления — прокуратура

В областной прокуратуре проанализировали состояние подростковой преступности в 2018 году. Оказалось, что несовершеннолетние стали на 32% чаще нарушать закон. Количество их преступлений увеличилось со 128 до 169.

Рост такой статистики отметили в Советском и Московском районах Рязани, а также в Клепиковском, Кораблинском, Михайловском, Александро-Невском, Ряжском, Рязанском, Сапожковском, Ухоловском, Милославском, Спасском, Шацком, Чучковском и Шиловском районах области.

В частности, за год в регионе зафиксировали:

  • убийство в Шиловском районе;
  • четыре случая причинения тяжкого вреда здоровью в Московском, Клепиковском и Ряжском районах;
  • шесть случая причинения средней тяжести вреда здоровью в Московском, Октябрьском, Рязанском, Ермишинском, Сасовском и Шиловском районах;
  • разбойное нападение в Шиловском районе;
  • 15 грабежей в Московском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Рязанском, Спасском, Путятинском районах;
  • хулиганство в Московском районе;
  • вымогательство в Кораблинском районе;
  • три умышленных уничтожения чужого имущества в Александро-Невском, Скопинском Шиловском районах;
  • ложное сообщение об акте терроризма в Шиловском районе;
  • семь случаев незаконного оборота наркотиков в Октябрьском, Железнодорожном, Московском, Рязанском и Скопинском районах;
  • 17 угонов в Советском, Московском, Захаровском, Сараевском, Сасовском, Милославском и Шацком районах;
  • 20 прочих преступлений.

Больше половины всех подростковых преступлений составили кражи — 99 случаев.


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