В областной прокуратуре проанализировали состояние подростковой преступности в 2018 году. Оказалось, что несовершеннолетние стали на 32% чаще нарушать закон. Количество их преступлений увеличилось со 128 до 169.
Рост такой статистики отметили в Советском и Московском районах Рязани, а также в Клепиковском, Кораблинском, Михайловском, Александро-Невском, Ряжском, Рязанском, Сапожковском, Ухоловском, Милославском, Спасском, Шацком, Чучковском и Шиловском районах области.
В частности, за год в регионе зафиксировали:
- убийство в Шиловском районе;
- четыре случая причинения тяжкого вреда здоровью в Московском, Клепиковском и Ряжском районах;
- шесть случая причинения средней тяжести вреда здоровью в Московском, Октябрьском, Рязанском, Ермишинском, Сасовском и Шиловском районах;
- разбойное нападение в Шиловском районе;
- 15 грабежей в Московском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Рязанском, Спасском, Путятинском районах;
- хулиганство в Московском районе;
- вымогательство в Кораблинском районе;
- три умышленных уничтожения чужого имущества в Александро-Невском, Скопинском Шиловском районах;
- ложное сообщение об акте терроризма в Шиловском районе;
- семь случаев незаконного оборота наркотиков в Октябрьском, Железнодорожном, Московском, Рязанском и Скопинском районах;
- 17 угонов в Советском, Московском, Захаровском, Сараевском, Сасовском, Милославском и Шацком районах;
- 20 прочих преступлений.
Больше половины всех подростковых преступлений составили кражи — 99 случаев.