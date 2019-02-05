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17:45, 5 февраля 2019 100
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Рязанцы предпенсионного возраста смогут пройти бесплатное обучение

Рязанцы предпенсионного возраста смогут пройти бесплатное обучение

Рязанцы предпенсионного возраста смогут пройти бесплатное обучение. Об этом сообщил сайт регионального минтруда и соцзащиты населения.

Жителям города предложат на выбор ряд образовательных программ по «востребованным на рынке труда профессиям». Их смогут пройти как работающие, так и неработающие граждане.

Средний период обучения составит три месяца, неработающим рязанцам оплатят ежемесячную стипендию в размере 11 тысяч рублей.

Пройти обучение смогут те, кому до пенсии, в том числе досрочной, осталось пять лет. Для прохождения программы необходимо обратиться в центр занятости населения Рязанской области по месту жительства.

Кроме того, работодатели могут организовать обучение своих сотрудников предпенсионного возраста. В таких случаях предусмотрена компенсация затрат в виде субсидии — не более 68,5 тысяч рублей на одного сотрудника.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 24-05-91.


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