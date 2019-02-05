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14:44, 5 февраля 2019 259
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«Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения Верховного суда

«Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения Верховного суда

«Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения Верховного суда. Изменения вступят в силу с 18 февраля, передает «Интерфакс».

Авиакомпания разрешит провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36×30×4 см.

Кроме того, взять с собой на рейс сверх нормы можно будет дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36×30×23 см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, товары из магазинов duty free габаритами не более 10×10×5 см.

Напомним, «Победа» оспаривала в суде часть пункта 135 федеральных авиационных правил, которые Минтранс утвердил в конце 2017 года. По ним авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади, но не менее 5 кг, а сверх нее обязаны принимать для перевозки в салоне ряд личных вещей пассажиров. Авиакомпания же установила иные правила: в салон можно было взять бесплатно все, что помещается в калибратор 36×30×27 см.


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