«Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения Верховного суда. Изменения вступят в силу с 18 февраля, передает «
Авиакомпания разрешит провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36×30×4 см.
Кроме того, взять с собой на рейс сверх нормы можно будет дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36×30×23 см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, товары из магазинов duty free габаритами не более 10×10×5 см.
Напомним, «Победа» оспаривала в суде часть пункта 135 федеральных авиационных правил, которые Минтранс утвердил в конце 2017 года. По ним авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади, но не менее 5 кг, а сверх нее обязаны принимать для перевозки в салоне ряд личных вещей пассажиров. Авиакомпания же установила иные правила: в салон можно было взять бесплатно все, что помещается в калибратор 36×30×27 см.