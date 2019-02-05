Москвич украл из захаровского магазина четыре бутылки коньяка

Житель Московской области украл из магазина в Захарове четыре бутылки коньяка и продукты. Об этом сообщила
В полицию заявил руководитель торговой точки. По его словам, злоумышленник спокойно собрал алкоголь и еду в пакет, а потом выбежал через кассу.
Сотрудники магазина запомнили госномер автомобиля, на котором скрылся нарушитель. Машину остановили на границе Михайловского района.
Оказалось, что 21-летний молодой человек оказался в Захарове проездом. Ранее его уже судили за причинение тяжкого вреда здоровью.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.