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11:02, 5 февраля 2019 1 297
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Махинации с канализацией. Рязанец присвоил и продал городской коллектор и газопровод

Махинации с канализацией. Рязанец присвоил и продал городской коллектор и газопровод

В Рязани задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что рязанец подделал документы собственности, согласно которым канализационный коллектор и два участка газопровода на улице Мервинской оказались расположены на арендованной им земле. На самом деле они не принадлежали подозреваемому.

Используя фальшивые документы, мужчина продал эти сооружения. Ущерб, причиненный горадминистрации и ТСЖ, оценили в шесть с половиной миллионов рублей.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Его задержали, но позже выпустили под залог в полтора миллиона.

Дело передали в суд.


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