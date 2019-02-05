Махинации с канализацией. Рязанец присвоил и продал городской коллектор и газопровод

В Рязани задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила
Известно, что рязанец подделал документы собственности, согласно которым канализационный коллектор и два участка газопровода на улице Мервинской оказались расположены на арендованной им земле. На самом деле они не принадлежали подозреваемому.
Используя фальшивые документы, мужчина продал эти сооружения. Ущерб, причиненный горадминистрации и ТСЖ, оценили в шесть с половиной миллионов рублей.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Его задержали, но позже выпустили под залог в полтора миллиона.
Дело передали в суд.