Рязанцы услышали московский фолк-джаз. Видео

Во вторник, 5 февраля, рязанцы услышали инструментальное трио Kle2Go, которые играют фолк-джаз. Выступление столичных музыкантов прошло в библиотеке имени Горького в рамках фестиваля «Зимние дни рязанского джаза».
В коллективе играют Сергей Клевенский (духовые фольклорные инструменты), Антон Горбунов (бас-гитара, контрабас, кларнет) и Владимир Голоухов (вибрафон, перкуссия). Они порадовали зрителей не только музыкой, но и юмористическими репризами между композициями.
«Мне очень понравилось этно-трио из Москвы. Они дышат на сцене. Их музыка заставляет замолкнуть все вокруг. Каждый звук несет с собой настоящую живую красоту, — поделилась одна из рязанок.
Напомним, музыкальный фестиваль «Зимние дни рязанского джаза»