«Единая Россия» возьмет на контроль ситуацию с двойными платежами за обращение с отходами

«Единая Россия» возьмет на контроль ситуацию с двойными платежами за обращение с твердыми коммунальными отходами. Этот вопрос 5 февраля обсудили на селекторном совещании с регионами.
Участниками встречи стали первый заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина и координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
«Ликвидация возможных ошибочных начислений и двойной оплаты за вывоз бытовых отходов — важнейшая партийная задача», — заявила Баталина, отметив, что партия обратилась в Генпрокуратуру с просьбой подключиться к этой работе.
«Единая Россия» намерена создать на федеральном сайте и сайте партийных проектов раздел обратной связи с людьми для выявления фактов двойных платежей за вывоз ТКО.
По мнению секретаря регионального отделения партии Аркадия Фомина, «Единой России» необходимо «обеспечить партийный и общественный контроль за исключением двойных платежей в разрезе каждой управляющей компании».
«Люди не должны платить два раза за одно и то же! Партия возьмет этот вопрос на контроль», — подчеркнул Фомин.
Он также добавил, что тариф за вывоз ТКО должен быть обоснованным и справедливым.