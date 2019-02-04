За выходные с рязанских улиц вывезли более 12 тысяч кубометров снега

За прошедшие выходные с рязанских улиц вывезли более 12 тысяч кубометров снега. В работах задействовали порядка 200 единиц техники и более 200 человек, сообщила
Снег убрали с улиц Интернациональная, Чкалова, Татарская, 2-я и 5-я Линии, Пушкина, Ленинского Комсомола, Островского, Чапаева, Кудрявцева, Пожалостина, Яхонтова, Павлова, Маяковского, Новая, Циолковского, Вокзальная Садовая, Гагарина, Мичурина, Рязанская, Радищева, Ленина, Соборной.
В городе продолжается работа по вывозу снега, расчистке и посыпке тротуаров, остановок и подходов к ним.
Всего с начала сезона с рязанских улиц вывезли около 100 тысяч кубометров снега.