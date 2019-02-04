За неделю в Рязанской области подешевели сосиски и конфеты

За неделю, с 29 января по 4 февраля, в Рязанской области на 3,2% подешевели сосиски и сардельки. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
На 2,3% опустились цены на охлажденных и мороженых кур. Также подешевели колбаса, свинина (кроме бескостного мяса), яйца куриные и шоколадные конфеты.
Поднялись цены на свежие овощи:
- огурцы — на 12,5%,
- капусту белокочанную — 10,6%,
- помидоры — 9,2%.
Незначительно увеличились цены на пшено, вермишель, морковь, рыбу мороженую, хлеб из ржаной муки и макароны из пшеничной муки высшего сорта.