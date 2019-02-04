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18:40, 4 февраля 2019 102
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За неделю в Рязанской области подешевели сосиски и конфеты

За неделю в Рязанской области подешевели сосиски и конфеты

Фото: Pixabay.com

За неделю, с 29 января по 4 февраля, в Рязанской области на 3,2% подешевели сосиски и сардельки. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

На 2,3% опустились цены на охлажденных и мороженых кур. Также подешевели колбаса, свинина (кроме бескостного мяса), яйца куриные и шоколадные конфеты.

Поднялись цены на свежие овощи:

  • огурцы — на 12,5%,
  • капусту белокочанную — 10,6%,
  • помидоры — 9,2%.

Незначительно увеличились цены на пшено, вермишель, морковь, рыбу мороженую, хлеб из ржаной муки и макароны из пшеничной муки высшего сорта.


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