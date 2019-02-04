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18:30, 4 февраля 2019 118
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За неделю на пожарах в Рязанской области погибли три человека

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли три человека

За прошедшую неделю, с 28 января по 3 февраля, в Рязанской области произошел 21 пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным спасателей, всего огонь уничтожил 11 зданий и два автомобиля. Также пострадали люди.

30 января горел дом в Шилове. В огне погибла 67-летняя хозяйка квартиры.

31 января во время пожара в общежитии в Рязани спасли мужчину. Его доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Всего эвакуировали 20 человек.

Также в этот день горел дом в Мурмино. Там в огне погиб мужчина 1948 года рождения.

1 февраля в результате пожара в пятиэтажке на улице Островского погиб мужчина 1954 года рождения, эвакуировали 15 человек.

3 февраля на пожаре в рязанской квартире спасли три человека.

На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировали.


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