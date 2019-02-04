За неделю на пожарах в Рязанской области погибли три человека

За прошедшую неделю, с 28 января по 3 февраля, в Рязанской области произошел 21 пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным спасателей, всего огонь уничтожил 11 зданий и два автомобиля. Также пострадали люди.
30 января горел дом в Шилове. В огне
31 января во время пожара в общежитии в Рязани спасли мужчину. Его доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Всего эвакуировали 20 человек.
Также в этот день горел дом в Мурмино. Там в огне
1 февраля в результате
3 февраля на пожаре в рязанской квартире спасли три человека.
На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировали.