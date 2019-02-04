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16:59, 4 февраля 2019 425
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Юлия Рокотянская встретилась с ветеранами Афганистана

Юлия Рокотянская встретилась с ветеранами Афганистана

Глава рязанской гордумы Юлия Рокотянская встретилась с председателем городского Совета ветеранов Валерием Конопацким и руководителем областного отделения Общероссийской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергеем Караевым.

Они обсудили вопросы подготовки и проведения мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

«У нас собраны материалы, биографии, фотографии более 100 рязанцев, которые принимали участие в боевых действиях на территории Афганистана, а сейчас ведут активную общественную деятельность, встречаются со студентами и школьниками. Эту работу мы будем продолжать», — рассказал Конопацкий.

Рокотянская подчеркнула, что важно уделять внимание патриотическому воспитанию в школах: «Нужно, чтобы в школьных музеях были оформлены стенды и каждый ученик мог узнать о героизме и подвиге советских солдат».

Основные мероприятия состоятся 15 февраля. В этот день пройдет возложение цветов к памятнику погибшим в локальных войнах. Участникам боевых действий вручат памятные медали «30 лет вывода войск из Афганистана».

Для рязанских школьников планируют провести уроки мужества, лекции, беседы. Кроме того, в Рязани организуют патриотическую акцию «Красный тюльпан», фестиваль «Песни боевого братства» и спартакиаду «В армии служить почетно».

На территории Афганистана погибли 137 наших рязанцев. Сейчас в региона проживают 2625 ветеранов-афганцев.


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